فلاحو دير الزور يسلمون 1261 طنا من القمح لفرع الحبوب

بعد انقطاع دام ثلاثة مواسم، نتيجة اعتداءات إرهابيي “داعش”، بلغت كمية القمح المسلمة إلى فرع الحبوب في دير الزور من قبل الفلاحين حوالي 1261 طنا، وذلك في مركز الفرات بمدينة دير الزور.

مدير فرع الحبوب بدير الزور المهندس اديب الركاض بين أن المركز شهد ارتفاعا ملحوظا في كميات القمح التي سلمها الفلاحون، لافتا إلى أن الفرع مستمر باستلام القمح من الفلاحين للموسم الحالي.

الركاض أشار إلى أن الفرع باع للفلاحين في المحافظة 15500 كيس بسعر 650 ليرة، وأن قيمة الكيس تعاد للفلاحين أثناء عملية التسليم، وهي من جملة التسهيلات التي تقدم للفلاحين هذا العام