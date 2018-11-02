فلسطينيو غزة يستعدون للمشاركة في جمعة (شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم)

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الثانية والثلاثين ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم).

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها الفلسطينيين في القطاع وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة بعد عصر اليوم في جمعة (شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم) للحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.

وأكدت الهيئة على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها بإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على القطاع وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وإسقاط “صفقة القرن”.

وتصادف اليوم الذكرى 101 لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي شكل البداية لتكريس وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 215 إضافة إلى إصابة أكثر من 23 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.