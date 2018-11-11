فلسطين.. الخارجية تطالب بتحقيق دولي في سرقة الاحتلال للآثار

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” ومنظمة السياحة العالمية، بفتح تحقيق جدّي في جرائم الاحتلال بحق الآثار الفلسطينية باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

الوزارة أوضحت بأن فتح التحقيق يأتي كمقدمة للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة جميع القطع الأثرية التي استولت عليها بالقوة ووقف تشويه أو تهويد المواقع الأثرية الفلسطينية.

كما جددت الخارجية الفلسطينية إدانتها لعمليات الاستيطان والتهويد بجميع أشكالها، بما فيها سرقة الاحتلال الآثار الفلسطينية والاعتداء على المواقع التاريخية والأثرية، بهدف تغيير هوية الأرض الفلسطينية المحتلة.