فلسطين المحتلة.. سلطات الاحتلال تقيم 209 وحدات استيطانية بالضفة الغربية

في تصعيد استيطاني جديد، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة 209 وحدات استيطانية شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.

يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات الدولية لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات حيث يعتبر القانون الدولي كل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن إقامة تلك الوحدات الاستيطانية تأتي ضمن مخطط استيطاني جرت الموافقة عليه في الثمانينيات من القرن الماضي وسيشمل إقامة 2099 وحدة استيطانية.