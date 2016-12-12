فلسطين المحتلة.. عباس يرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب

أكد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين، أن عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال العوري: “استجاب الرئيس لطلب من النائب العام برفع الحصانة عن عدد من النواب في المجلس التشريعي لاستكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى”.

وأوضح العوري أن النواب الذين رفعت الحصانة عنهم هم جمال الطيراوي وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجميعهم نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني.