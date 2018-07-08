فلسطين تحذر من مخطط استيطاني للاحتلال يستهدف شواطئ البحر الميت

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم من مخطط استيطاني جديد للاحتلال الإسرائيلي يستهدف شواطئ البحر الميت.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن الخارجية الفلسطينية قولها في بيان اليوم إن وسائل إعلام الاحتلال “تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي يهدف إلى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها مبالغ مالية كبيرة”.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن مخطط الاحتلال يتضمن الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت يقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأغلبها يعود إلى ملكية فلسطينية خاصة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار انتهاك صارخ للشرعية الدولية وقراراتها وخرق جسيم للقانون الدولي مبينة أن الدعم الأميركي غير المحدود للاحتلال ومخططاته الاستيطانية يشجعه على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجه الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات وبأنها تشكل انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.