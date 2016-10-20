فلكيون يكتشفون عدد المجرات الحقيقي في الكون

وجد فريق من علماء الفلك أن الكون يضم عدد مجرات أكبر بـ 10 مرات مما كان يعتقد سابقا، بحسب تقرير نشر على موقع Phys.org.

ويرى الباحثون أن عددا كبيرا من المجرات البعيدة عن درب التبانة قد أغفل من الحسابات السابقة.

وقال رئيس فريق البحث كريستوفر كونسيليتشي: ليس يعول أن نكون ما زلنا عاجزين عن اكتشاف ودراسة أكثر من 90 في المئة من المجرات في الكون. ومن يدري ما هي الميزات التي سنكتشفها عندما نبدأ باستخدام الجيل الجديد من التلسكوبات”.

ووفقا لبيانات تم الحصول عليها من تلسكوب هابل في منتصف عام 1990، قدر عدد المجرات في الكون بحوالي 100 بليون مجرة.