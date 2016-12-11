فنزويلا تأمل بسعر معقول لبرميل النفط بعد خفض الإنتاج

صرح وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، أن فنزويلا تأمل بأن يكون سعر برميل النفط ما بين 50 و60 دولاراً بعد قرار خفض الإنتاج.

وقال الوزير: “نعتقد بأن السعر سيكون قريبا ما بين 50 و60 دولاراً ، ويجب المقارنة بين العام الحالي، الذي كان خلاله معدل السعر 34 دولارا للبرميل، وبين العام الماضي، الذي كان فيه معدل السعر 44 دولاراً”.

وأضاف: “نأمل بأن يصبح مستوى أسعار النفط قبل نهاية العام عادلا أكثر مما كان خلال العام كله”.

هذا، وقد عقد في فيينا يوم أمس السبت اجتماع لدول منظمة أوبك والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة.