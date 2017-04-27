فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأميركية

أعلنت فنزويلا انسحابها من منظمة الدول الأميركية بعد اتهامها للمنظمة بأنها تشجع على “تدخل دولي” في الشؤون الفنزويلية.

وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز ذكرت أن بلادها ستقدم شكوى إلى منظمة الدول الأميركية وتطلق آلية تستلزم 24 شهراً لإخراج فنزويلا من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

منظمة الدول الأميركية عقدت أمس اجتماعاً من أجل الدعوة لقمة مصغرة لوزراء خارجية دول المنطقة تتعلق بالأزمة الفنزويلية من دون أن يتحدد موعد لها.

وكان أمين المنظمة العام لويس الماغرو طلب في رسالة إلى المجلس الدائم لمنظمة الدول الاميركية بتعليق عضوية فنزويلا إذا لم تجر فيه انتخابات عامة بسرعة تطالب بها المعارضة.

هذا ووصف الرئيس الفنزيولي نيكولاس مادورو في وقت سابق أمين المنظمة الماغرو بـ”الدكتاتور”.