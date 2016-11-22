فنلندا: ما لا يقل عن ثمانين فنلنديا انضموا إلى الإرهابيين في سورية والعراق

أعرب رئيس شرطة حفظ الأمن في فنلندا آنتتي بيلتاري عن قلق بلاده من عودة ما لايقل عن ثمانين فنلنديا انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق الى بلادهم وخاصة ان العديد منهم متزعمون في تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى.

ونقل الموقع الالكتروني للقناة التلفزيونية الفنلندية “يلي” عن بيلتاري قوله إن “الأجهزة الأمنية السرية في فنلندا تبحث عن ثلاثمئة شخص ممن يشتبه بهم في التورط بإقامة صلات مع المتطرفين والإرهابيين”.

ولفت بيلتاري إلى أن إرهابيا من أصل باكستاني يدعى ابو هريرة الفنلندي توجه من فنلندا إلى العراق وفجر نفسه بسيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في بيجي .

وكان مدير جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي ديك شوف أكد في مقابلة مع وكالة اسوشيتيد برس السبت الماضي أن تنظيم “داعش” الإرهابي نشر ما بين 60 و 80 من عناصره والمتواطئين معه في أنحاء أوروبا بهدف شن هجمات واعتداءات إرهابية جديدة.

وتشهد الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس وبروكسل التي شهدت في آذار الماضي تفجيرات إرهابية في مطارها وإحدى محطات مترو الأنفاق أدت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.