فنيش: لن تثنينا تهديدات العدو عن التمسك بحقوقه

أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش أن تهديدات العدو لن تثني لبنان عن التمسك بحقه في ثرواته الطبيعية مشيرا إلى أن هذا الحق غير قابل للمساومة.

فنيش، وفي كلمة له، لفت إلى أن أي كلام أو تهويل بشأن الاتفاق مع الشركات النفطية للتنقيب في البلوك رقم 9، لن يخيف اللبنانيين، مشددا على أنهم أجمعوا على التصدي لهذه التهديدات عبر الالتفاف حول الجيش والمقاومة دفاعا عن حق لبنان في أي شيء يتعلق بسيادته وحقوقه.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، أن تصريحات ليبرمان كشفت عن أطماع العدو الإسرائيلي بمياه وغاز ونفط لبنان، وعرت من ينادون بالتطبيع مع هذا العدو الطامع بثروات لبنان والأمة العربية، مؤكدا أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه.