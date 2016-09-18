فوائد «الأفوكادو» الصحية

يحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وهو غني بالمغذيات، ويساعد على تجديد الخلايا داخل وخارج الجسم على حد سواء، وذلك وفقاً لما أكدته جمعية القلب الأمريكية.

وتشير الدراسات إلى أن الأفوكادو يساعد على استعادة المظهر اللامع والملمس الناعم للشعر، ويساعد على ترطيب وتقوية الشعر من الجذور، كما أن له فوائد عديدة بحسب ما ذكرها تقرير طبي:

1- علاج الجلد المتعب: تساعد الأحماض الدهنية والفيتامينات والعناصر المضادة للأكسدة الموجودة في الأفوكادو على ترطيب وإنعاش الجلد.

2- تقليل التجاعيد: تساعد الفيتامينات الموجودة في ترطيب الجلد والتي يمكن أن تقلل من التجاعيد مع مرور الوقت.

3- تخليص فروة الرأس من القشرة: خصائص الترطيب الموجودة في الأفوكادو يمكن أن تساعد على تخفيف جفاف وحكة فروة الرأس. كما يمكن استخدام زيت الأفوكادو للحصول على شعر خال من القشرة، كما يساعد الزيت على علاج القروح والاضرار التى تصيب فروة الرأس والناجمة عن الإكزيما والصدفية.

4- التخلص من رائحة الفم الكريهة: الأفوكادو يساعد على الحفاظ على أسنان نظيفة وأنفاس جيدة، الأفوكادو هو الطريق الطبيعى لتخليص الفم والحلق من البكتيريا وجزيئات الطعام.

5- يساعد على نمو الشعر: الأفوكادو غنى بفيتامينات ب وE، وهما ضروريان لصحة ونمو الشعر، فيتامين E يساعد على منع تلف فروة الرأس، وفيتامين (ب) يعزز على تجديد خلايا الفروة، مما يؤدى إلى نمو شعر قوى.