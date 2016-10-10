فوائد الاستحمام بالماء البارد

تظهر الدوالي بسبب تضخم الأوردة، تلك الموجود بالساقين والقدمين لأن الوقوف والمشي يزيدان من الضغط على الأوردة في الجزء السفلي، ويعاني الكثيرون من ظهور هذه الدوالي خاصة السيدات فهي تشوه الساقين بشكل كبير، وظهرت بعض الدراسات مؤخرا تؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين الاستحمام بالماء البارد وقلة ظهور الدوالي، فهو يحسن بشكل كبير الدورة الدموية.

وقالت إحدى الدراسات إن الجسم عندما يتعرض للبرد يتدفق الدم سريعا لإبقاء الأعضاء الحيوية دافئة، ما يمنع حدوث مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وظهور الدوالي.

وأضافت الدراسات، أن الاستحمام بالماء البارد أيضا له بعض الفوائد منها تقوية المناعة كما يكون في بعض الأحيان منشطا وقائيا لنزلات البرد والأنفلونزا والالتهابات فهو يزيد من مستويات نوع من خلايا الدم البيضاء وهو وحيدات الخلايا اللمفاوية والتي لها دور فعال في القضاء على البكتيريا والفيروسات والسموم.

كما أنه يعزز فقدان الوزن من خلال تنشيط إنتاج الدهون البنية التي تشارك بشكل كبير في إنتاج الطاقة فهذه الخلايا تحرق الجلوكوز في محاولة لإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية.