فوائد «الباذنجان» الصحية

الباذنجان أحد أنواع الخضروات التي يمكن طهيها بعدة طرق مختلفة وحسب موقع ” healthycures” فإنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من الألياف مما يجعله حليفا رائعا للاعتماد عليه في الحصول على القوام الممشوق

1- يساعد الباذنجان في عملية الهضم مما يمنع من تكوين الدهون في الجسم وذلك بفضل عنصر ” السابونين” الغني به

2- الباذنجان قادر على محاربة علامات ” السيلوليت” التي تظهر نتيجة فقدان الوزن فهو يحارب الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا وأيضاَ يحتوىي على مضادات للأكسدة

3- الباذنجان يحتوي على كمية كبيرة من البذور تعمل كملين طبيعي

4- الباذنجان ينظم نسبة الكوليسترول في الجسم، ويحارب الأنواع الضارة منه ويقلل نسبتها في الدم

5- الباذنجان يمتص الماء من الجسم مما يجعله من الخضروات القادرة على إزالة السموم والأملاح من الخلايا

6- تناول شرائح من الباذنجان مطهية أو نيئة قبل البدء بالتمرينات الرياضية تعمل على تحفيز حرق الدهون وجعل الجسم يخسر وزنا بشكل أكبر.

7- يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة خاصة الحديد الذي يرفع من نسبة هيموجلوبين الدم فيعمل على تغذية بصيلات الشعر بشكل فعال