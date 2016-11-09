 فوائد «الخيار» الصحية

يعتبر الخيار من الخضراوات التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من المياه والألياف الغذائية، مما يجعله مثاليا للأشخاص الذين يرغبون في اتباع ريجيم لفقدان الوزن والوصول للجسم المثالي، وحسب موقع “healthycures” فإن ثمار الخيار عند تناولها لمدة 15 يوما بشكل متتالٍ يتحقق من خلالها العديد من الفوائد أبرزها:

1- تخليص الجسم من السموم، وذلك لأن ثمار الخيار قادرة على جعل الجسم يطرد السموم والأملاح بشكل سريع.

2- يعزز من عمل الجهاز الهضمي، حيث يعتبر الخيار من الخضراوات التي تساعد على عملية الهضم وتساعد على علاج الإمساك المزمن.

3- الخيار يعمل على منع زيادة الوزن، فهو مضاد للأكسدة كما أنة يعالج التهابات المعدة بشكل كبير.

4- مادة “البوليفينول” الموجودة في قشور الخيار تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية.