فوائد «الزنجبيل» الصحية

كشفت دراسة أجراها الطبيب الفرنسي دكتور لابسكات أن ثمرة نبات “الزنجبيل” لها العديد من الفوائد الصحية فهي تحتوي على مركب كيمائي قادر على مكافحة الأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية.

وتعتبر مضاد للأكسدة ومنشط جيد للجرثومة الهضمية التي يتكون منها 70% من الجهاز المناعي وتمنع من تراكم الدهون على جدار الأمعاء ما يجعل الجسم قادرا على الدفاع عن نفسه.

وأكدت الدراسة أن “الزنجبيل” قادر على تخفيف الآلام المفصلية والالتهابات الروماتزمية ومكافحة مسامية الأمعاء التي تدخل في العديد من الأمراض المزمنة، كما أنه غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية وهو منشط عام للجسم ويسهل عملية الهضم والانتفاخ كما أنه يعالج الدوار الناتج عن وسائل النقل والبحر ومراحل الحمل الأولى فهو يحارب عملية الإغماء والترجيع حتى أن وكالة ناسا الفضائية أعطته لروادها في الفضاء لمحاربة ألام الفضاء فهو يؤثر على العصب الذي يسبب الغثيان أثناء ركوب السيارة أو الطائرة.

وتحذر الدراسة الحامل من تناوله في الشهور الأولى من الحمل كذلك بالنسبة للأطفال الأقل من 3 سنوات.