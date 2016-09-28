فوائد الشاي الأسود

يؤكد خبراء التغذية ان للشاي الأسود منافع صحية مهمة ومتعددة، إلا أنّه مهمش مقارنة بنظيره الأخضر.

وهذه اهم فوائده:

الوقاية من السرطان: إنّ مادة البوليفينول المضادة للتأكسد المتوفرة في الشاي الأسود تساهم في منع تكوين المواد المسرطنة في الجسم، مما يجعل هذا المشروب قادراً على تأمين الوقاية من الأمراض السرطانية، خصوصا سرطاني المبيض والرئة.

فوائده لصحة القلب: تناول الشاي الأسود يحول دون الإصابة بأمراض القلب، بسبب احتوائه على نسب عالية من الفلافونويد التي تساهم في الحدّ من تجلّط الدم.

يحارب الجذور الحرة: إنّ استهلاك الأغذية غير الصحيّة يزيد من عدد الجذور الحرة في الجسم، والتي تسبب أمراضاً كثيرة، فيما المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في الشاي الأسود تعمل على التخلص من هذه الجذور الحرة المضرة وتقضي عليها لتجعلك بصحة جيدة.

تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي الشاي الأسود على مادة التانين، فيلعب دوراً إيجابياً في تقوية جهاز المناعة؛ لذلك ننصحك بإضافته إلى غذائك اليومي.

خسارة الدهون حول منطقة الخصر: ذكرت أبحاث علمية حديثة أن تناول 4 أكواب من الشاي الأسود يومياً يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة حول منطقة الخصر، شرط تناوله من دون سكر.