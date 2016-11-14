فوائد «الشمندر» الصحية

ذكرت دراسات حديثة أن عصير الشمندر مفيد جداً للصحة، حيث أن تناول نصف لتر منه يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، وذلك بعد نصف ساعة فقط من تناوله، ذلك لأن الشمندر يحتوي على نسبة عالية من النترات.

ورغم أن العديد من الدراسات الطبية تحذر من نسب النترات المرتفعة في الأغذية كونها تعد مركبات محفزة على الإصابة بالخلايا السرطانية، إلا أن الباحثة الألمانية كارين ريمان تشير إلى الجانب الإيجابي لهذه المادة التي أظهرت دراسات حديثة أنها يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم.

أكدت ريمان على الفوائد الصحية للبنجر وقالت “يمكن استخدامه كمضاد للأكسدة، ويمكنه حماية الخلايا من المؤثرات الضارة. كما أن الشمندر يحتوي على مركبات عضوية تسمى بوليفينولات التي تقي من الإصابة بالسرطان”.

ويمكن تناول الشمندر أو الشمندر نيئاً أو مطبوخاً، ويمكن تناوله في الشوربة أو على شكل عصير.

كما يعد الشمندر من الأغذية المليئة بالمعادن والفيتامينات وحمض الفوليك، وكذلك فيتامين “بي” الذي له دور أساسي في تكوين كريات الدم الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الشمندر على مادة البيتانين الملونة التي تستخدم كمادة ملونة في إعداد المربى والصلصة وأيضاً الحلويات بحسب الباحثة في مجال التغذية

جدير بالذكر أن الشمندر يساعد في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.