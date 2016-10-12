فوائد «القرفة» الصحية

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن القرفة تلعب دورا أكبر من مجرد إضافة نكهة إلى مختلف الأطعمة، فهي تساعد على تهدئة المعدة والتخفيف من درجة حرارتها وبالتالي الحفاظ على صحتها.

وقال الباحثون من جامعة ملبورن إن القرفة معروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات ويتم استخدامها في الأدوية الصينية لعلاج البرد وعسر الهضم والتقلصات.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن القرفة تقلل من درجة حرارة المعدة بمقدار درجتين ما يساعد على الهضم بشكل طبيعي.

وأوضح الباحثون أن هذا الأمر بدوره يمنع حدوث أضرار ببطانة المعدة ويقلل الالتهابات والعديد من الأمراض التي تصيب المعدة.

وأشار الباحثون إلى أن القرفة تقلل درجة حرارة المعدة بمقدار درجتين مئويتين، فلا عجب إنها مشهورة للغاية في المناطق الحارة نظرا لفاعليتها تلك.