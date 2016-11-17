فوائد «الكركم» الصحية

الكركم نوع من التوابل شائعة في الاستخدام وتسمى “ملكة التوابل”.

ووفقا للجمعية الكيميائية الأمريكية فإن الكركم يحتوي على العديد من الخصائص الطبية، لما فيه من مضادات للأكسدة، مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، مضاد للفطريات، خصائص مضادة للسرطان ومضاد للالتهابات، وأيضا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية منها البروتين.

ويحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل البروتين، والألياف الغذائية، النياسين، فيتامين C، فيتامين K،فيتامين E، البوتاسيوم، الكالسيوم، النحاس، الحديد، المغنيسيوم والزنك، ولذلك فإن الكركم يستخدم لعلاج مجموعة واسعة من المشاكل الصحية منها:

يمنع السرطان: الكركم يساعد في منع سرطان البروستاتا، وتدمير الخلايا السرطانية، وقد وجد الباحثون أن المكونات النشطة في الكركم تساعد على الحماية من الأورام الناتجة عن الإشعاعات، وتعطيك الوقاية من سرطان الدم، القولون والثدي.

يهدئ من التهاب المفاصل: الخصائص المضادة للالتهابات في الكركم تساعد في علاج هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتيدوي، بالاضافة إلى أنه يدمر الخلايا الحرة التي تؤدي الى تلف خلايا الجسم.

مرض السكر: الكركم يستخدم أيضا في علاج مرض السكر عن طريق تخفيف مستويات الانسولين، كما انه يحسن السيطرة على الجلوكوز ويزيد من تأثير الأدوية المستخدمة في علاج المرض.

يقلل من الكولسترول: استخدام الكركم في الطعام يؤدي الى تقليل الكوليسترول في الدم، فلذلك ينصح باستخدامه للحد من أعراض الارتفاع في الدم التي قد تؤدي إلى الكثير من الأمراض القلبية.

المناعة: يحتوي الكركم على مادة lipopolysaccharide التي تساعد في تحفيز نظام المناعة، مضادات الجراثيم، الفيروسات والفطريات الذي يوجد فيها يساعد في تعزيزه، يقاوم الأمراض الدورية مثل البرد والكحة، وملعقة الكركم مع حليب دافئ أفضل علاج لنزلات البرد في الشتاء ويشرب مرة واحدة يوميا.