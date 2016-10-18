فوائد المشي حافيا

أظهرت دراساتٌ حديثةٌ في مجال العلاج الطبيعي أنّ المشي حافي القدمين على الرمال يومياً ولمدة 15 دقيقة ينشط القدرات الطبيعية للجسم ويزداد التأثير إذا كانت الرمال مبللة بمياه الأمطار فهي أيضاً تساعد على تفريغ الشحنات الكهربية السالبة التأثير على الجسم ما يؤدي الى استقرار في الحالة المزاجية وانتظام في العمليات الحيوية.

لذا احرصي دائماً على الاستفادة من الرمال قدر المستطاع، خصوصاً في علاج تشقق الأقدام وآلامها، فخلال إجازتك على شاطئ البحر، احرصي على الاستفادة من قضاء وقتك على الرمال، ومن الأفضل استخدامها رطبة بعض الشيء لتدليك جسدك بأكمله، مع التركيز على المناطق الخشنة.

ويمكنك بعد ذلك اللجوء إلى السباحة في المياه للتخلص منها، وليتشرب جسدك فوائد تلك الرمال الخالصة بعد ملامسة سطح جسدك للماء وسترين أثرها الرائع على بشرتك.