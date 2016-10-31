فوائد تناول عصير الجزر على الريق

يعتبر الجزر من أكثر الأطعمة الهامة والمفيدة جدا للصحة، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر والمواد الغذائية الهامة، كالفيتامينات والأملاح المعدنية.

ويحتوي عصير الجزر على مضادات الأكسدة كالبيتا كاروتين وفيتامين( A و C وH ) إضافةً إلى الأملاح المعدنيّة كالفسفور، الكالسيوم، البوتاسيوم والحديد، وفي ما يلي أبرز فوائد شرب عصير الجزر على الريق:

– يساعد في تأخير الشيخوخة، يرطّب البشرة ويمنحها الإشراقة اللازمة.

– يساهم في خسارة الوزن خصوصاً إذا ما تمّ خلطه مع عصير الليمون أو الشمندر، لا تشربوا هذا الخليط خلال النهار لأنه غني بالسكر.

– يحتوي عصير الجزر على الكثير من الزيوت الملينة للأغشية المخاطية ما يسهّل عملية الهضم ويحمي من الإمساك.

– يحارب السرطان: حيث أن مادة الكاروتينات مضادة للأكسدة فتهاجم الشقائق الحرة كما أن الجزر يقوي مناعة الجزر لمقاومة المرض، وأظهرت الأبحاث أنه يحتوي على مادة البولي اسيتيلين التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

– يحارب أمراض القلب والشرايين: يحتوي الجزر على البيتا- كاروتين والألفا- كاروتين والليوتين وهي مضادات للأكسدة تقلل من نسبة الكولستيرول بالدم وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

ـ يحسن صحة الفم: تناول الجزر يساعد على اللثة والأسنان نظيفة، كما أن الجزر يحفز إفراز اللعاب الذي يوازن حموضة المعدة والبكتيريا في الفم، وهذا بدوره يمنع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة، كما أن الجزر يحتوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء والتي تساعد في المحافظة على صحة الأسنان الضامة والأسنان واللثة.

ـ حماية الكبد: يعمل الجزر على حماية الكبد من تأثير السموم الناتجة من المواد الكيميائية الموجودة بالبيئة، حيث أن النسبة العالية من فيتامين (أ) الموجودة بالجزر تلعب دورا كبيرا في تخليص الجسم من السموم الموجودة به، كما أنها تقلل من ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد، كما أن الألياف الذائبة الموجودة بالجزر تعمل على تسهيل عملية تطهير الكبد والقولون من الفضلات

ـ يحافظ على صحة الجلد: نظرا لاحتواء الجزر على فيتامين (أ) ومضادات الأكسدة الأخرى فإنه يساعد على حماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة وإصلاح أنسجة الجلد التالفة، والجدير بالذكر أن شرب عصير الجزر في الصيف يعتبر عاملا قويا في الحماية من أشعة الشمس.