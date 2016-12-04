فوائد فيتامين “ك”

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” عددا من الفوائد الصحية لفيتامين ك، ذكر فيه أن فيتامين ك يساعد على تخثر الدم ويمنع حدوث النزيف، لذا فعند وجود انخفاض في مستوى فيتامين ك يحدث نزيف عند وقوع الإصابات، كما وجد أن هناك نقصا في فيتامين ك في الأطفال حديثي الولادة من البالغين.

وحسب ما جاء في التقرير فمن الفوائد الرئيسية لفيتامين ك على الصحة الآتي:

يمنع تكلس الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية. يعزز كمية البروتين المطلوبة في الجسم للحفاظ على الكالسيوم في العظام ويمنع مخاطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات منها البروستاتا والقولون والمعدة.

كما ذكر التقرير الجرعة المثالية من فيتامين ك، حيث يمكن إعطاؤه للأطفال بين عمر الولادة وستة أشهر ما بين 0.002 ملي غرام يوميا، ويمكن إعطاء الأطفال ما بين سبعة أشهر إلى سنة 2.5 ملي غرام يوميا، وبالنسبة للفتيات والفتيان بين 14 و18 عاما تتطلب 75 ملي غرام يوميا، كما تحتاج النساء فوق عمر الـ19 إلى 90 ملي غرام يوميا، أما الرجال فوق عمر الـ19 فيحتاجون إلى 120 ملي غرام يوميا.