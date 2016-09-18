فوائد “قشر” البطاطا الصحية

في المرة المقبلة التي تحضرون فيها البطاطا، لا تنزعوا عنها القشر. وفيما انه من الطبيعي الابتعاد عن المقالي، يستحسن تحضيرها مشوية ومع القشر.

يحتوي قشر البطاطا على كميات وافرة من البوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد الجسم في القيام بعمليات كيميائية.

كما أن البوتاسيوم عنصر مهم للجهاز العصبي، ويحتوي على مادة “نياسين”، لذلك إن الجسم يحتاج إلى ما لا يقل عن 16 ملليغراما من النياسين بشكل يومي.

وبينت احدى الدراسات ان قشر البطاطا يمد الجسم بالبروتين والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات ويحتوي على الحديد وهو معدن ضروري جدا لخلايا الدم، وتناول من 3 إلى 5 قشور ثمرة بطاطا يمد الجسم بحوالي 4 ميلليغرامات من الحديد.