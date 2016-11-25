فوج اطفاء اللاذقية يخمد حريقين في أحراج ريف جبلة

تمكن عناصر فوج اطفاء اللاذقية اليوم من اخماد حريقين شبا في الاحراج القريبة من قريتي “البودي والعيدية” في ريف منطقة جبلة.

ونقلت وكالة “سانا” عن رئيس وحدة اطفاء جبلة المقدم محسن الكناني قوله: ان فرق الاطفاء والدفاع المدني بالتعاون مع اهالي المنطقة تمكنوا من اطفاء الحريق بسرعة والحيلولة دون انتشاره الى المناطق المجاور.

وتواصل فرق الاطفاء والدفاع المدني بمؤازرة قوى الامن الداخلي تطويق واخماد الحرائق التي نشبت في عدد من المواقع في ريف محافظة اللاذقية حيث تم اخماد أغلبها ويتم العمل على اخماد باقي الحرائق ومنع انتشارها.