فورمولا 1.. هاميلتون يتوج بجائزة أذربيجان الكبرى

حظي البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، اليوم الأحد، بلقب سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، المرحلة الرابعة من بطولة العالم.

وحقق هاميلتون أول انتصار له في الموسم الحالي بعدما حسم فيتيل لصالحه أول سباقين في أستراليا والبحرين، فيما فاز دانيال ريتشاردو سائق ريد بول بالسباق الصيني قبل أسبوعين.

وحل الفنلندي كيمي رايكونن السائق الآخر لفريق فيراري في المركز الثاني متفوقا على سيرخيو بيريز سائق فورس إنديا والذي احتل المركز الثالث.

وبهذا، انتزع هاميلتون صدارة الترتيب العام للبطولة بفارق 4 نقاط أمام فيتيل.