فوزنياكي تتخطى تعثر المباراة الأولى في بطولة الماسترز

تجاوزت الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية، خسارتها في انطلاق منافسات بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة المضرب المحترفات، بفوزها الثلاثاء على التشيكية بترا كفيتوفا الرابعة 7-5، 3-6، و6-2.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى، أثارت فوزنياكي القلق في الثانية عندما احتاجت إلى وضع رباط حول ركبتها اليسرى، قبل أن تعود بقوة في الثالثة وتفوز بها بعد كسر إرسال كفيتوفا في الشوطين الأول والخامس.

وقالت الدنماركية “أرسلت بشكل جيد، ورددت الكرات بشكل جيد، وتحركت بشكل جيد، آمنت وقاتلت حتى النهاية”.

وفي المجموعة الثانية، تبادلت اللاعبتان الكسر بشكل متكرر، اذ تمكنت كفيتوفا من تحقيق ذلك أربع مرات (الأشواط الأولى والثالث والسابع والتاسع)، بينما خسرت إرسالها مرتين (الثاني والسادس).

واحتاجت الدنماركية في هذه المجموعة إلى وقت مستقطع طبي لوضع الرباط حول ركبتها. وبعد خسارتها للمجموعة، دخلت الدنماركية الثالثة بقوة وكسرت إرسال كفيتوفا المتوجة بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية مرتين (2011 و2014) في الشوطين الأول والخامس.

وتقام الثلاثاء أيضا مباراة ثانية ضمن المجموعة نفسها، تجمع سفيتولينا السادسة وبليسكوفا السابعة.