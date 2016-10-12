فوز الحارس بوفون بجائزة القدم الذهبية

فاز حارس يوفنتوس والمنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون بجائزة القدم الذهبية متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ليصبح أول حارس مرمى يفوز بالجائزة في تاريخ كرة القدم.

وكوفيء بوفون بعد عمله الكبير في موسم 2015-2016 مع فريق يوفنتوس، وفوزه بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، علاوة على أداءه المتميز مع المنتخب الإيطالي في يورو 2016 ليتغلب على أسماء كبيرة بجانب رونالدو وميسي، مثل أندريا بيرلو، تياغو سيلفا، وواين روني.

وتمنح هذه الجائزة التي تقدمها إمارة موناكو لللاعبين الذين تجاوزوا سن الـ 28 عاما، ويترك اللاعب الفائزة بالجائزة قالبا لقدمه على ممشى المشاهير على شاطيء إمارة موناكو.

وقال بوفون عن فوزه بالجائزة: “أتطلع للفوز بالمزيد من الجوائز، وأتمنى أن أكون قد حققتها عن جدارة”.

وأضاف الحارس الإيطالي “هناك أيضا حراس مرمى آخرين يستحقون الفوز بهذه الجائزة لما قدموه طوال حياتهم المهنية”.

ويعتبر جيجي هو ثالث لاعب في تاريخ يوفنتوس فوزا بهذه الجائزة بعد روبيرتو بادجيو عام 2003 وأليساندرو دِل بييرو عام 2007، وكان آخر لاعب إيطالي قد فاز بها هو فرانشيسكو توتي أسطورة روما عام 2010.