فوز سان جيرمان على نانت

واصل باريس سان جيرمان، حامل لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، صحوته على حساب ضيفه نانت بفوزه عليه بهدفين نظيفين، السبت 19 تشرين الثاني الجاري، في المرحلة 13 من الدوري.

وأحرز ثنائية الأمراء كل من الأرجنتيني الدولي أنخل دي ماريا، والمهاجم الإسباني البديل خيسي رودريجيز، في الدقيقتين (13، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب، على ملعب حديقة الأمراء.

وحقق باريس سان جيرمان انتصاره الثالث على التوالي، والخامس في آخر 6 مباريات، مقابل تعادل وحيد، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة بفارق الأهداف فقط، خلف المتصدر موناكو، ويليهما في المركز الثالث بفارق الأهداف أيضا، فريق نيس، الذي لديه فرصة الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه سانت ايتيان، في ختام مباريات هذ المرحلة، يوم الأحد.

في حين تجمد رصيد نانت عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.