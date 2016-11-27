فوز فريق “عمرها” السوري بالمركز الثاني بأولمبياد الروبوت العالمي

فاز فريق “عمرها” السوري التابع للمدرسة الوطنية الخاصة بالمركز الثاني في البطولة العالمية للفئة المفتوحة بأولمبياد الروبوت العالمي الذي اختتم فعالياته اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي.

ويقوم مشروع فريق “عمرها” الذي يضم كلا من وليد عزت وفرح قادري و المى الميداني على إعادة تدوير الأبنية المهدمة باستخدام الروبوت بشكل كامل ويهدف إلى المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية من خلال إعادة استخدام مواد البناء من اسمنت ومعادن.

وشاركت سورية في الأولمبياد بتسعة فرق من عدة مدارس خاصة تمثل كلا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمركز الوطني للمتميزين والمدرسة الوطنية الخاصة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وشهد الأولمبياد منافسات كبيرة بين نحو 440 فريقا من أكثر من 55 بلدا تضمنت مسابقات نظامية للفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا ومسابقة تحدى الروبوت المتقدم وكرة القدم الروبوتية والمسابقة المفتوحة.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة لأولمبياد الروبوت العالمي في كوستاريكا بأمريكا اللاتينية.

يذكر أن منظمة أولمبياد الروبوت العالمي أسست عام 2004 وتضم في عضويتها حاليا نحو 55 بلدا ومن أهدافها إعطاء الفرصة لطلاب المدارس والجامعات لرفع مستوى كفاءة التفكير الإبداعي ومستوى العمل الجماعي.