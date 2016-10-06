فوز منتخب سورية لكرة القدم على نظيره الصيني ضمن تصفيات كأس العالم 2018

حقق منتخب سورية لكرة القدم فوزا مستحقا على نظيره الصيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في مدينة شيان الصينية ضمن الجولة الثالثة من الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

وهذا الفوز هو الأول لمنتخبنا في هذا الدور وبه رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع ضمن مجموعته وتجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الخامس وتذيل منتخب قطر الترتيب في المركز السادس دون نقاط بعد خسارته اليوم 2/3 أمام منتخب كوريا الجنوبية الذي تصدر برصيد 7 نقاط بانتظار نتيجة مباراة منتخب اوزبكستان مع نظيره الإيراني اليوم ضمن الجولة ذاتها حيث يحتل المنتخب الأوزبكي الوصافة برصيد 6 نقاط حتى الآن ويأتي منتخب إيران في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتقدم بفارق الأهداف على منتخبنا.

وقدم منتخبنا أداء هجوميا لافتا في الشوط الأول وكان الأكثر استحواذا على الكرة وتميز بالتحول السريع من الدفاع للهجوم وبالعكس في حين اعتمد المنتخب الصيني على الهجمات المرتدة التي لم تعرف طريقها إلى شباك منتخبنا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتابع منتخبنا افضليته في الشوط الثاني حيث تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 55 عبر اللاعب محمود المواس من كرة تلقاها من احمد الصالح وراوغ بها مدافعي المنتخب الصيني وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة ضغطا هجوميا كبيرا للمنتخب الصيني لإدراك التعادل إلا أن دفاعات منتخبنا حالت دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدف دون رد.

وكان منتخب سورية استهل مشاركته في الدور النهائي للتصفيات بالخسارة صفر/1 أمام مضيفه الأوزبكي وتعادل في مباراته الثانية مع منتخب كوريا الجنوبية سلبا وسيواجه نظيره القطري الثلاثاء القادم ويختتم مرحلة الذهاب بلقاء نظيره الإيراني في الخامس عشر من الشهر القادم.