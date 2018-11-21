فوز 6 شعراء في مسابقة فرع اتحاد الكتاب العرب بالحسكة

أعلن فرع اتحاد الكتاب العرب بمحافظة الحسكة اليوم نتائج المسابقة الشعرية للعام 2018 دورة الأديب ضياء الدين بن الأثير التي أقيمت خلال شهر نيسان الماضي.

وأوضح رئيس فرع الاتحاد منير خلف أن لجنة تحكيم المسابقة قررت منح الجائزة الأولى مناصفة بين كل من الشاعر يسار الحبيب عن قصيدته (وصايا الماء) والشاعر أحمد عبد الرؤوف عن قصيدته (السفر الأخير) والجائزة الثانية مناصفة بين كل من الشاعرة فاطمة حيدر العطا الله عن قصيدتها (آخر ما قالته مريم) والشاعرة سارة تمام اللافي عن قصيدتها (حنين) والجائزة الثالثة مناصفة بين كل من الشاعر ظاهر مطر العبيد عن قصيدته (معراج شاعر) والشاعر عبد السلام العبوسي عن قصيدته (خيالة الفجر).

وسيكرم الفائزون وسيتم توزيع الجوائز خلال حفل يقام في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد القادم بمقر فرع الاتحاد.