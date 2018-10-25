فومين: الإرهابيون في سورية يستخدمون تقنيات متقدمة لخرق الاتصالات العسكرية

أفاد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بأن الإرهابيين في سورية يملكون قدرات تقنية تسمح لهم باكتشاف الترددات اللاسلكية التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية في المنطقة.

فومين أشار، على هامش منتدى شيانغشان الدولي الثامن للقضايا الأمنية في بكين، إلى أنه تتوفر لدى الإرهابيين قدرات تقنية تسمح لهم بدخول الترددات اللاسلكية التي تعمل ضمنها طائراتنا.

كما أضاف بأن ذلك يتطلب وجود معدات إلكترونية خاصة، وأن الإرهابيين لا يمكنهم إنتاج مثل هذه المعدات بشكل يدوي في الصحراء السورية، في إشارة ضمنية لوقوف جهات دولية وراءهم