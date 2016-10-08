فيتو روسي ضد مشروع القرار الفرنسي حول سورية

نفذت موسكو وعودها التي أعلنت عنها قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم، واستخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار فرنسي مجحف حول سورية، يطلب فرض حظر جوي فوق مدينة حلب.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالى تشوركين خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرار قدمتهما روسيا وفرنسا بشأن سورية أنه على مر الأزمة في سورية لم يتقدم الجانب الفرنسي بأي مبادرة بناءة لحل الأزمة في سورية.

وأضاف تشوركين: لقد أكدنا مسبقا بأننا سنصوت ضد مشروع القرار الفرنسي حول حلب و لم نجد ما يقنعنا بضرورة فرض حظر للطيران فوق مدينة حلب.

وكان مشروع القرار الفرنسي، بتحريض أميركي وبريطاني وبمشاركة إسبانية، يهدف إلى منح إرهابيي حلب فرصة للنجاة بغطاء دولي، عبر فرض حظر جوي فوق المدينة بهدف تقييد الطيران الحربي السوري والروسي، بهدف خلق ثغرات تساعد باريس وواشنطن وحلفائهما في إيصال شحنات السلاح إلى الإرهابيين.

وتعتبر باريس إحدى العواصم الداعمة للمنظمات الإرهابية سياسيا وعسكرياً، وهي من أتباع واشنطن المخلصين في إدارة التنظيمات الإرهابية وتوجيهها لتحقيق مصالحها تحت عناوين إنسانية.