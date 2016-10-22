فيدال في تشكيلة برشلونة أمام فالنسيا

عاد المدافع أليكس فيدال إلى قائمة فريق برشلونة بعد غيابه عن الفريق الأسباني في أخر ثمان مباريات.

وانضم فيدال إلى قائمة برشلونة الذي يواجه فالنسيا، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت إصابة التركي اردا توران والبرازيلي رافينيا لتجبر المدرب لويس إنريكي على ضم فيدال.

ووفقا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن توران يعاني من إصابة في الكوع الأيسر تعرض لها خلال التدريبات فيما يعاني رافينيا من إصابة في الضلع الأيسر.

ويفتقد برشلونة بسبب الإصابة جهود توران ورافينيا وجيرارد بيكيه وخوردي البا، ليلجأ النادي إلى فيدال وسيرجي روبرتو ودينيس سواريز وكارليس الينا.