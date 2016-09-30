فيدال يهدد برشلونة بالرحيل بسبب أنريكي

هدد أليكس فيدال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، ناديه بالرحيل في كانون الثاني المقبل حال استمر استبعاده من المباريات.

وانضم فيدال من إشبيلية إلى برشلونة، في صيف 2015 مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات، إلا أنه لم يتمكن من اللعب سوى في يناير 2016؛ بسبب عقوبة إيقاف التعاقدات ضد البارسا.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “فيدال أبلغ النادي إذا استمر الوضع الحالي باستبعاده من المباريات لديسمبر المقبل، فإنه سيستمع للعروض المقدمة له من أجل الرحيل في الميركاتو الشتوي”.

وأضافت الصحيفة: “أزمة اللاعب بدأت باستبعاده من 5 مباريات متتالية، وهم سيلتيك وليجانيس وأتلتيكو مدريد، وسبورتنج خيخون وبروسيا مونشنجلادباخ”.

وأوضح التقرير أن إدارة برشلونة تحاول السيطرة على الأمر، بإخبار اللاعب بمحاولة استعادة ثقة إنريكي وإعطاء كل شئ في التدريبات.