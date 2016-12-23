فيديو: “داعش” يحرق جنديين تركيين

نشر تنظيم “داعش” يوم الخميس فيديو يظهر فيه اقدامه على حرق جنديين تركيين حتى الموت.

ويظهر الجنديان التركيان في الفيديو وهما يرتديان البزة العسكرية ومقيدان بالسلاسل.

ووصف أحد عناصر “داعش”، خلال الفيديو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالـ”طاغوت”، معلنا أن التنظيم أصبح يعتبر تركيا “أرض جهاد”، بحسب تعبيره.

يذكر أن تنظيم “داعش” قام سابقا بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا داخل قفص حديدي.