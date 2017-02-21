فيراتي يحسم موقفه من الانتقال لبرشلونة

نفى الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، كل ما تردد حول رغبته في الانتقال لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى اقتراب فيراتي من الرحيل عن النادي الفرنسي، من أجل تحقيق المزيد من الألقاب، وبالأخص بعد اهتمام كبار أوروبا به، وأبرزهم يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

وقال فيراتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد قمت بتوضيح الأمور من قبل، وأؤكد على ذلك مرة أخرى، لقد قرأت التقرير الذي قال إنني أحلم باللعب لبرشلونة”.

وأوضح: “حلمي هو أن أحقق الإنجازات هنا في باريس سان جيرمان”.

وشارك فيراتي في الانتصار التاريخي على برشلونة برباعية دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.