فيروزنيا: المقاومة أضعفت الكيان الصهيوني

أكد سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا أن انتصارات محور المقاومة واستراتيجيتها ونقاط القوة التي راكمتها أثارت غضب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية في المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل.

وقال فيروزنيا خلال لقائه اليوم وفدا من تجمع العلماء المسلمين في لبنان برئاسة رئيس مجلس الأمناء في التجمع الشيخ أحمد الزين: “جبهة المقاومة أضعفت الخطر الأساسي المتمثل بالكيان الصهيوني ودفعت الأميركيين إلى الانسحاب والتقهقر أكثر فأكثر من كل المنطقة”.

وحول مؤتمر وارسو أكد فيروزنيا أنه يأتي في سياق التحركات الأميركية التي تبعث على الفوضى وقال: “مؤتمر وارسو ولد ميتا؛ والأميركيون لا يزالون مصرين على ارتكاب الأخطاء السابقة ذاتها” لافتا إلى أن سياسات الإدارة الأميركية الحالية هي الأكثر فشلا وتخبطا وإفلاسا.

من جهته أكد الزين على تضافر كل الجهود لتحرير كل شبر من الأرض الفلسطينية ومواجهة العدو الصهيوني.