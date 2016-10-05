فيسبوك تطلق وظيفة تبادل الرسائل المشفرة

وفرت شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إمكانية تبادل الرسائل المشفرة التي لا تستطيع حتى أجهزة السلطة أن تعرف مضمونها.

وكتبت مجلة Wired التي تعالج أخبار شبكات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول أن هذه الوظيفة التي سميت بـ”Secret Conversations” (مخاطبات سرية) من الممكن أن يستفيد منها 900 مليون مستخدم لتطبيق Messenger حال تحميلهم النسخة الأخيرة من هذا البرنامج.

ويؤكد مهندسو فيسبوك أن الرسائل المشفرة لن يقدر على قراءتها على حد سواء لا القائمون على الشركة ولا أجهزة حفظ النظام. ومع هذا يمكن لمرسل الرسالة المشفرة أن يحدد زمن حذف الرسالة أوتوماتيكيا إذا أراد ذلك. ولكن في الوقت نفسه سيعجز مستخدمو شبكة فيسبوك عن إقامة مخاطبات جماعية وتبادل صور ومقاطع فيديو عند استخدامهم وظيفة المخاطبات السرية.

وكانت شبكة فيسبوك قد أبلغت عن خطتها لإطلاق هذه الوظيفة في 8 يوليو/تموز الماضي. وأشار ممثلون عن الشركة آنذاك إلى أن هذه الوظيفة تخصص لإجراء مخاطبات “في مواضيع شائكة” وذلك علما بأن نظام Messenger يستخدم وسائل قوية جدا لضمان الأمن المطلوب. وأجرت شركة فيسبوك اختبارات لهذه الوظيفة منذ يوليو/تموز الماضي بحثا عن سلبيات محتملة.

وطرحت شركة Open Whisper Systems وسائل للتشفير تستخدمها الوظيفة المذكورة. وسبق أن نصح ادوارد سنودين باستخدام منتجات شركة Open Whisper Systems عند تبادل معلومات سرية.