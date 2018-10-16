فيسبوك.. تطوير تقنية تُسمع الصم عبر الجلد

ذكر موقع “فيستي” الروسي أن الوحدة “Building 8” المتخصصة بتطوير التقنيات السرية في فيسبوك تعمل على إنتاج تكنولوجيا فريدة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

ويبدو أن فريقا تابعا للوحدة “Building 8” بقيادة الطبيب الشهير، فريدي أبنوسي، يطور تقنية خاصة للسمع عبر الجلد، ستساعد الصم، الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء جراحة لحلزون الأذن، على السماع من جديد.

وتركز فكرة التقنية على تصنيع أحزمة ذكية خاصة توضع على معصم اليد، قادرة على تحويل الأصوات إلى اهتزازت معينة يحس بها الشخص الأصم، وكذلك نقل الإشارات من المحيط وتحويلها إلى كلمات يقرأها الشخص على شاشة هاتفه أو جهازه الذكي.

ولاختبار تلك التقنية، طلبت فيسبوك من 12 متطوعا أن يخضعوا لاختبارات خاصة لتعلم اللغة الناجمة عن اهتزازاتها التي تفسر حاليا 39 صوتا، وبالفعل نجح المتطوعون بتفسير الأصوات بدقة وصلت إلى 92%.