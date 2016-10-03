“فيسبوك” يعرف عنك أكثر مما تعرفه عن نفسك!

تبقى مسألة المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي محل نقاش واسع وتساؤلات عدة، سواء فيما يتعلق بتخزين البيانات أو الحفاظ على سريتها.

ويحتل “فيسبوك” تحديدا موقعا مهما في هذا النقاش، خاصة مع اقتراب عدد مستخدميه من ملياري شخص.

وقد كشف محققون أمريكيون من موقع “روبابليكا” للتحقيقات الصحفية أن الشركة المالكة للموقع تمتلك ملفا خاصا ببيانات المستخدمين.

وأشاروا إلى أن هذه البيانات يتم تصنيفها بدقة، بهدف بيعها لشركات الدعاية والإعلان.