فيسك: خطاب ترامب مليء بالنفاق

أكد الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجموعة من أمراء ومشايخ الخليج أمس في الرياض كان زائفا ومليئا بالنفاق.

وفي مقال نشرته صحيفة الإندبندنت أوضح فيسك أن ترامب قدم للعالم الإسلامي خطابا زائفا فهو سارع إلى إملاء أوامره على أتباعه من ممالك ومشيخات الخليج، وأدان ما سماه “الإرهاب الاسلامي” موحيا بكلامه أن العنف والإرهاب ظاهرة مرتبطة بالإسلام حصرا، دون أن يقدم اعتذارا عن مواقفه العنصرية المناهضة للإسلام التي أعلن عنها العام الماضي.

وأضاف فيسك: أن ترامب سارع لتوجيه اللوم والاتهامات بنشر العنف في المنطقة إلى إيران بعد يوم من تنظيم انتخابات حرة في البلاد وإعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني بملء إرادتهم.

كما لفت فيسك في مقاله إلى أن الرئيس الأميركي تجاهل حقيقة كان عليه أن يعترف بها وهي أن مستضيفيه في مملكة آل سعود وليس طهران هم منبع التطرف الوهابي السلفي المسؤول عن ارتكاب المجازر وقتل الأبرياء، وهو ليس بالأمر المفاجئ إذا أبقينا في أذهاننا صفقة الأسلحة الأميركية السعودية الجديدة بقيمة 110 مليارات دولار.