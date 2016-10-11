“فيس بوك” يحتفل باليوم العالمي للفتاة

احتفل موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بيوم الفتاة العالمي الذي يوافق 10 تشرين الأول من كل عام.

ووضع الموقع منشورا يظهر لكل مستخدميه حول العالم مكتوب به: تستحق جميع الفتيات التمتع بالمساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والاحتياجات البشرية الأساسية.

وتابع: وفي اليوم العالمي للفتاة يمكنك إضافة إطار صورة صفحتك الشخصية لإظهار دعمك لحقوق الفتيات في كل مكان.

يذكر أن اليوم العالمي للفتاة هو احتفال دولي يقام كل عام في 11 تشرين الأول، وفقا للأمم المتحدة، من أجل حماية حقوق الفتيات وتوفير المزيد من الفرص لحياة أفضل، ودعم الحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف.