فيضان الأنهار والروافد في الحسكة مستمر والموارد المائية تحذر

جددت مديرية الموارد المائية بالحسكة دعوتها اليوم المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من فيضان نهر الخابور نتيجة فيضان عدد من الأنهار والروافد المغذية له جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك أن روافد نهر الخابور في منطقة رأس العين زادت مستويات المياه فيها بشكل كبير وبنسب لم تشهدها منذ عشر سنوات نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول حيث بلغ تدفق نهر الجرجب 80 مترا مكعبا بالثانية ونهر الزركان 10 أمتار مكعبة بالثانية ورافد تل حلف 10 أمتار مكعبة وهذه الأنهار و الروافد جميعها تصب في نهر الخابور الذي بلغ مستوى المياه فيه ظهر يوم أمس 100 متر مكعب وفي الليل 75 مترا مكعبا بالثانية.

ودعا العواك المواطنين القاطنين على طرفي مجرى النهر إلى أخذ الحيطة والحذر من المنطقة الممتدة من ريف ناحية تل تمر مرورا بمركز مدينة الحسكة ووصولا إلى مصب النهر في سد الشهيد باسل الأسد موضحا أن نسب المياه في نهر جغجغ بلغت في مدينة الحسكة 50 مترا مكعبا بالثانية وفي مدينة القامشلي 8 أمتار.

من جهة ثانية بين العواك أنه نتيجة فيضان نهر الخابور وتشكل السيول وجريان الأودية زادت كميات المياه المخزنة في سد الشهيد الباسل خلال 24 ساعة الماضية بمعدل 12 مليون متر مكعب ليصبح إجمالي تخزين المياه فيه 148.500 مليون متر مكعب ومجموع تخازين المياه في جميع السدود 176 مليون متر مكعب يقابله 90 مليون متر مكعب للفترة ذاتها من العام الماضي لافتا إلى أن مستويات تخزين المياه في سد الباسل مستمرة نتيجة استمرار فيضان نهر الخابور الذي يصب فيه.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ ليلة أمس الأول وحتى صباح يوم أمس والتي تراوحت بين 60 و 50 مم أدت إلى فيضان الأنهر وتشكل السيول وجريان جميع الأودية بالمحافظة ما أدى إلى إلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين في عدد من المدن و المناطق في المحافظة.