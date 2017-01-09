فيفا تختار رونالدو كأفضل لاعب في العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم لعام 2016.

وجرى اختيار رونالدو كأفضل لاعب بعدما توج بدوري أبطال اوربا مع فريقه ريال مدريد، وكذلك فاز ببطولة امم اوربا مع المنتخب البرتغالي.

وحصد اللاعب فالكاو جائزة أفضل لاعب كرة صالات في العام 2016، كما حصل هدف اللاعب الماليزي محمد فايز صبري جائزة بوشكاش كأفضل هدف في العام نفسه.

وحصلت الأميركية كارلي لوي على جائزة أفضل لاعبة في عام 2016، وفاز مدرب منتخب المانيا للسيدات كأفضل مدرب، فيما تقاسم جمهوري فريقي ليفربول الانكليزي ودورتموند كأفضل جمهور في عام 2016.