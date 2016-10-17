فيلم رسائل الكرز يبدأ عروضه في سورية

تبدأ العروض الجماهيرية لفيلم «رسائل الكرز» بعدة مدنٍ سورية، بدءاً من اليوم في (دمشق، السويداء- حمص- وطرطوس)، قبل أن يتم إطلاق عروض الفيلم باللاذقية مساء الخميس المقبل.

الفيلم من إخراج سلاف فواخرجي ويروي حكاية حب رومانسية بين شاب وفتاة سورية من الجولان السوري المحتل، تدور أحداث الحكاية على خلفية محطاتٍ مفصلية في تاريخنا المعاصر، بعيد نيل سورية استقلالها سنة 1946، مروراً بنكسة حزيران 1967، وحرب تشرين التحريرية 1973، وصولاً إلى العام 2013.

الفيلم من بطولة: محمود نصر، ودانا مارديني، وغسان مسعود، وجيانا عيد، وباسل حيدر، وجيرار أغباشيان، ووجدي عبيدو، وعلي رمضان، وناصر المرقبي، وعماد السمّان، وأنطوانيت نجيب.