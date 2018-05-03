فيلم “شوك الياسمين” ضيف مهرجان سينما الشباب

استضافت فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته الخامسة، الفيلم القصير “شوك الياسمين” القادم من الجولان السوري المحتل، وذلك في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون.

علي ديوب المشرف الفني للفيلم قال في تصريح له:”شوك الياسمين عبارة عن ومضة من شباب وشابات من الجولان السوري المحتل أرادوا ايصالها لوطنهم سورية ولا سيما أنهم عندما كانوا يدرسون في جامعة دمشق كان يعملون مع النادي السينمائي الطلابي وشاركوا بنشاطات متعددة بينها الاسبوع الثقافي للجولان السوري المحتل والذي كانوا يعرضون نتاجهم السينمائي فيه”.

“شوك الياسمين” من تأليف وإخراج روز فرحات وانتاج عطا فرحات وتمثيل كل من نتالي صالح وأمير شعلان وتصوير رجائي الخطيب وموسيقا تصويرية رجاء الأمير وعزف كمان نظير مواس والإشراف الفني علي ديوب.