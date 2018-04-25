فيلم “على سطح دمشق” في مهرجان “سوس” الدولي بالمغرب

ينطلق مهرجان “سوس” من الأول من أيار القادم ولغاية الخامس منه في مدينة ايت ملول بولاية أكادير المغربية، حيث يشارك الفيلم السوري القصير “على سطح دمشق” إنتاج المؤسسة العامة للسينما للمخرج السينمائي المهند كلثوم وسيناريست سامر محمد إسماعيل.

وأوضح نور الدين العلوي مدير المهرجان أن هذه الدورة تتسم بتحول نوعي في تاريخ المهرجان من خلال مشاركة 20 فيلما قصيراً يمثلون 18 دولة تتوزّع بين الفيلمين الروائي القصير والوثائقي القصير.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان المخرج السينمائي المغربي محمد أشاور والناقد السينمائي العراقي الهولندي الجنسية نعمة يوسف ومن المغرب المخرج محمد منخار والممثلة هدى صدقي والباحث من ساحل العاج بوني أسي جان باتيست.

وتتنافس أفلام المسابقة الرسمية من أجل الفوز بجوائز أحسن فيلم روائي قصير وأحسن فيلم وثائقي قصير ولجنة التحكيم وأحسن سيناريو وجائزة الجمهور.