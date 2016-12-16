فيلم “فانية وتتبدد” للسوري نجدت أنزور يحصد جائزة أفضل سيناريو في طهران

حصل الفيلم السوري “فانية وتتبدد” للمخرج السينمائي الفنان نجدت اسماعيل أنزور على جائزة أفضل سيناريو وحوار خلال فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران.

وقام الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ محسن أراكي اليوم بتسليم الجائزة لكاتبة سيناريو وحوار هذا الفيلم الفنانة ديانا كمال الدين.

وأوضح أنزور في تصريح أن هذا الفيلم يأتي ليظهر حقيقة ممارسات نظام بني سعود من قتل وتدمير في المنطقة من أجل السلطة والتحكم بثروات الأمة الإسلامية وقال إن “نظام بني سعود ترعرع على القتل والدم وإنني أرى أن هذا النظام يعيش في مستنقع الأزمات التي افتعلها”.

وأعرب أنزور عن شكره لإدارة مؤتمر الوحدة الإسلامية مشيرا إلى أن فيلم “فانية وتتبدد” حصل على جائزة أفضل ممثلة للفنانة رنا شميس في مهرجان الاسكندرية.

من جهة أخرى دعا أنزور إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة وأن يكون هناك فكر يدعو إلى وحدة الصف الإسلامي مقابل الفكر الوهابي التكفيري الذي يمثله نظام بني سعود مؤكدا أن للثقافة دورا أساسيا في محاربة الإرهاب والتيارات التكفيرية.

ولفت أنزور إلى أن الشعب السوري فهم الغاية من الأزمة في سورية وهي محاولة استهداف وطنه المقاوم الذي يقف بوجه كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن صمود الشعب السوري هو أحد الأسلحة الفعالة في محاربة الإرهاب وبنتيجة هذا الصمود انتصرت حلب كبداية للانتصارات المتلاحقة في سورية والمنطقة.

وبين أنزور أن هناك دولا غربية ونظما عربية عميلة لإسرائيل تعمل على زعزعة أمن واستقرار وتقسيم المنطقة مؤكدا أن خططهم فشلت لأن سورية وقفت ضد هذه الأطماع بدعم من محور المقاومة والدولتين الصديقتين روسيا وإيران.